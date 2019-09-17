Son Dakika Haberleri: Burak ve Oğuzhan müjdesi
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Burak ve Oğuzhan müjdesi

38 dakika önce

Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup tamamen iyileşti ve oynayabilecek duruma geldi.

Burak ve Oğuzhan müjdesi, System.String[]

Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup tamamen iyileşti ve oynayabilecek duruma geldi.


İki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde pazartesi günü yapılacak Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.


Oğuzhan'ın ilk 11'de, bu sezon hiç oynamadığı için maç eksiği olan Burak'ın Başakşehir karşısında ikinci devre şans bulması bekleniyor.


Cezalı futbolcusu da olmayan siyah beyazlı takım, Burak  Yılmaz ve Oğuzhan'ın dönmesiyle kritik Başakşehir maçına tam kadro çıkacak.

Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:40 
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