Burak ve Oğuzhan müjdesi

Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup tamamen iyileşti ve oynayabilecek duruma geldi.



İki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde pazartesi günü yapılacak Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.



Oğuzhan'ın ilk 11'de, bu sezon hiç oynamadığı için maç eksiği olan Burak'ın Başakşehir karşısında ikinci devre şans bulması bekleniyor.



Cezalı futbolcusu da olmayan siyah beyazlı takım, Burak Yılmaz ve Oğuzhan'ın dönmesiyle kritik Başakşehir maçına tam kadro çıkacak.