Burak Yılmaz ve Wesley Sneijder buluşuyor! - Son Dakika
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Burak Yılmaz ve Wesley Sneijder buluşuyor!

6 saat önce

Futbolu bıraktığını daha önceden açıklayan Wesley Sneijder, 3 Haziran 2020'de yapacağı jubile maçı ile sahalara resmen veda edecek.

Burak Yılmaz ve Wesley Sneijder buluşuyor!, System.String[]

Futbolu bıraktığını daha önceden açıklayan Wesley Sneijder, 3 Haziran 2020'de yapacağı jubile maçı ile sahalara resmen veda edecek.


Hollanda basınınında çıkan habere göre Wesley Sneijder, Galatasaray'dan eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ı da jubile maçına çağırdı.


Hollanda'da yapılacak maçta şu isimler sahaya çıkacak;


Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, Andre Ooijer, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Fabio Cannavaro ve Jari Litmanen.


Wesley Sneijder, Burak Yılmaz, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:19 
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