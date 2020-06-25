Burcu Biricik: Karantinada tüm hamur işlerini yaptık - Son Dakika

Burcu Biricik: Karantinada tüm hamur işlerini yaptık

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Uzun bir aradan sonra sosyalleşmek istedik.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Uzun bir aradan sonra sosyalleşmek istedik. Karantina sürecinde bütün hamur işlerini yaptık ve yedik. Ekonomik olarak pek fazla sıkıntı yaşamadık çünkü evdeydik ve bir şey yapmadık" diye konuştu.

Karantina, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:51 

Son Dakika Magazin Burcu Biricik: Karantinada tüm hamur işlerini yaptık - Son Dakika Magazin
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