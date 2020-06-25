Burcu Biricik: Karantinada tüm hamur işlerini yaptık
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Uzun bir aradan sonra sosyalleşmek istedik.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Uzun bir aradan sonra sosyalleşmek istedik. Karantina sürecinde bütün hamur işlerini yaptık ve yedik. Ekonomik olarak pek fazla sıkıntı yaşamadık çünkü evdeydik ve bir şey yapmadık" diye konuştu.
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25.06.2020 15:24:18. #1.13#
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