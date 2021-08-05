Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Yangında evleri zarar gören afetzedeler için harekete geçen Burcu Esmersoy ise yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı.

SIRTINDA KOLİ TAŞIDI

Topladığı yardımlarla afet bölgelerine giden Burcu Esmersoy, ağır kolileri de sırtında taşıyarak toplama noktalarına teslim etti. Esmersoy, yardım toplama merkezlerinde de ürünlerin paketlenmesi ve dağıtılmasına da yardımcı oldu.

YERE OTURARAK TEPE LAMBALARINI HAZIRLADI

Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yere oturarak itfaiye ve orman çalışanları için toplanan tepe lambalarını da kullanıma hazır hale getirdi.

CZN BURAK, BÜYÜK YANGINI KÜÇÜK TÜPLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Günlerdir alevlerin bir türlü kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden "CZN Burak" olarak da tanınan Burak Özdemir çevredekilerin uyarılarına rağmen ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale etmeye çalışmıştı. Görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Özdemir'i şov yapmakla suçlamıştı.