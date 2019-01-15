Son Dakika Haberleri: Burcu Güneş, Berlin'de Şehit Çocukları İçin Sahneye Çıkıyor

Burcu Güneş, Berlin'de Şehit Çocukları İçin Sahneye Çıkıyor

46 dakika önce

BERLİN Şehit Aileleri Dayanışma Derneği kurucu üyelerinden Bekir Yılmaz, 18 Ocak'ta düzenlenecek konserde elde edilecek gelirin tümünün, şehit çocuklarının üniversite masraflarına harcanacağını söyledi.

Burcu Güneş, Berlin'de Şehit Çocukları İçin Sahneye Çıkıyor, System.String[]
BERLİN Şehit Aileleri Dayanışma Derneği kurucu üyelerinden Bekir Yılmaz, 18 Ocak'ta düzenlenecek konserde elde edilecek gelirin tümünün, şehit çocuklarının üniversite masraflarına harcanacağını söyledi. Derneğin öncelikli hedefinin şehit çocuklarının üniversite eğitiminde maddi ve manevi destek sağlamak olduğunu belirten Yılmaz "10 yıl içinde masraflarını üstlendiğimiz 50 öğrenciyi mezun ettik. Şehit çocuklarına burs verebilmek için konserler düzenliyor, zekat ve fitre alıyoruz. Burcu Güneş konseri de bu amaçla yapılıyor. Konsere gelecek herkes şehit çocuklarının eğitimine destek vermiş olacak" dedi. Konser 18 Ocak Cuma günü Prenzlauerberg semtindeki Kesselhaus'da saat 21.00'de başlayacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:44 

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