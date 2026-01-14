Burdur Borsası'ndan 2026 Umudu

BURDUR Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 2026 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 2025 yılını değerlendirirken, 2026'dan beklentilerini açıkladı. Başkan Gündüzalp, "İklimsel sorunlar ve artan girdi maliyetlerine ek olarak yaşanan zirai don felaketi ve şap hastalığı, üretimden tüketime kadar her kesimi derinden etkiledi. Sezon boyunca bazı meyvelerin yüzünü bile göremezken, bazı ürünler ise o denli pahalılaştı ki el yakar hale geldi. Don nedeniyle şehrimizde kiraz üretiminde yüzde 60'ın üzerinde, cevizde yüzde 30, üzümde ise ortalama yüzde 20 kayıp yaşandığı tahmin ediliyor. Üretim alanımız sınırlı olmasına rağmen zeytin, badem ve elma gibi ürünlerde de kayıpların ciddi şekilde hissedildiği bir yıl yaşadık" dedi.

Şap hastalığının hayvan ticaretini büyük ölçüde durdurduğunu vurgulayan Gündüzalp, süt üretiminde aksaklıklar yaşandığını, hayvanların değerinin altında kesime gönderildiğini kaydetti. Gündüzalp, şöyle konuştu:

"Tahılda ne istediğimiz kaliteyi ne de beklediğimiz üretim miktarını yakalayabildik. Ülke genelinde son 10 yılın en düşük seviyeleri görüldü. Buğday üretimi Türkiye genelinde yüzde 13,7 azalarak 17,9 milyon tona, arpa üretimi ise yüzde 25,9 düşüşle 6 milyon tona geriledi. Burdur'da da benzer bir tablo hakim oldu. Buğday tescil işlemimizde yüzde 20, arpa işlemimizde ise yüzde 18 düşüş yaşandı. 2026 yılına umutla bakmak istiyoruz ancak büyük olasılıkla 2024 ve 2025 yıllarının birikmiş sorunlarını temizlemeye çalışacağımız, bir toparlanma sürecinin yaşanacağı bir yıl olacak. Buna rağmen her zaman olduğu gibi gelecekten umutluyuz. Umuyoruz ki 2026 yılı bizlere iyi gelir."

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,