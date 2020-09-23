Burdur'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Burdur'un Karamanlı ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Karamanlı Belediyesi ve Karamanlı Bisiklet Grubu tarafından organize edilen etkinlik, Kaymakam Mesut Coşkun, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla başladı.

Fatih Caddesi'nden başlayan etkinlikte, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edildi.

Çocukların da ilgi gösterdiği etkinlik, ilçe merkezinde tur atıldıktan sonra belediye hizmet binası önünde sona erdi.

Başkan Selimoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl düzenledikleri bisiklet turuna her yaş grubundan katılım olduğunu kaydetti.