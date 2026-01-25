Burdur\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Burdur'da 2 otomobil ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Isparta karayolu üzeri Kazak-1 tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, C.K.'nin (56) kullandığı 33 AZV 518 plakalı otomobil ve plaka bilgisi alınamayan tır çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken araçlarda bulunan Hasret Kurman (18), A.K. (52), M.Y. (10), H.K. (10), İ.Y. (18) ve A.D. (53) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçlardan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasret Kurman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 7 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR