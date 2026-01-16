Burdur'da Kadın Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
Burdur'da Kadın Cinayeti Davası Başladı

16.01.2026 17:45
Burdur'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma 13 Şubat'a ertelendi.

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Seray Ö, Tülay A. ve Adnan Bedir ile maktulün yakınları ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanık Seray Ö. savunmasında, Adnan Bedir'le gönül ilişkisi olduğunu ve evli olduğunu öğrendiğinde ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.

Olay günü Tülay ile maktul Özge'nin yaşadığı apartmana gittiklerini anlatan sanık, "Özge beni tanıyordu daha önce evine geldiğimde konut dokunulmazlığı nedeniyle beni şikayet etti, o yüzden Tülay konuşmak istedi. Tülay evden çıktıktan sonra yanıma geldi. Tülay'ın içeri girerken giydiği kıyafetler bana ait değildi. Tülay bana olayı anlattıktan sonra 112'yi arayarak ihbarda bulundum. Özge'nin vefat ettiğini hastanede öğrendim." dedi.

Tutuklu sanık Tülay A. ise, olay günü çantanın içindeki kıyafetleri Seray Ö'nün koyduğu iddiasında bulundu.

Maktulün evine girerken Seray Ö'nün çantaya koyduğu kıyafetleri üzerine giydirdiğini anlatan Tülay A, Özge'nin evine gittiğini, çıkan arbedede maktulün karnından kan geldiğini görerek evden ayrıldığını söyledi.

Tülay A. telefonu Seray'da olduğu için 112'yi aramak istediğini ancak izin vermediğini savundu.

Tutuklu sanık Adnan Bedir ise üzerine atılan suçları kabul etmeyerek 8 aydır çocuklarını göremediğini belirtip tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

Mahkeme sonrası, adliye önünde konuşan Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, 3 sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.

Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Hatice Ürküt ise mahkemeye katılma taleplerinin reddedildiğini söyleyerek davanın takipçisi olduklarını aktardı.

Olay

10 Haziran'da Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Bedir (35) ile evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenirken gözaltına alınan Tülay A. ve Seray Ö. ile maktulün eşi Adnan Bedir (35) tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede ise sanık Tülay A. ile arkadaşı sanık Seray Ö. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün eşi sanık Adnan Bedir hakkında ise "yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

