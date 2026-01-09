Burdur'da Kamyonet Kazası: 1 Yaralı

BURDUR'da kamyonetlerin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur merkez Menderes Mahallesi kavşağında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan T. yönetimindeki kamyonetle Bekir İ. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Bekir İ. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,