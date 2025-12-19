Burdur'da 1 kişi yaşadığı apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Burdur'da 1 kişi yaşadığı apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

19.12.2025 11:59  Güncelleme: 13:09
Burdur'da Özcan Şengün, yaşadığı apartmanın merdiveninde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Burdur'da Özcan Şengün (55) yaşadığı apartmanın merdiveninde ölü bulundu. Burdur merkez Burç Mahallesi İbrahimbey Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayanlar Özcan Şengün'ü merdivenlerde hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Şengün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

MERDİVENLERDEN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Merdivenlerden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Özcan Şengün'ün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: İHA

Kaynak: DHA

