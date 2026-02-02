Burdur'da Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
Burdur'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

02.02.2026 12:42
Burdur'daki mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi 3. Sokakta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dükkanda maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

İş Kazası, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Burdur, Son Dakika

