Burdur\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Burdur'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi 3. Sokakta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dükkanda maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR