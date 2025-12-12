Burdur\'da Uçak Düşmedi, Meteor İhtimali Üzerinde Duruluyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir vatandaşın çektiği görüntüler üzerine "uçak düştü" iddiası ortaya atıldı. İhbarlar sonrası bölgede inceleme başlatılırken, Burdur Valiliği yaptığı açıklamada düşen cismin uçak ya da drone olmadığını, ilk değerlendirmelere göre meteor olma ihtimalinin öne çıktığını bildirdi.

"UÇAK DÜŞTÜ" İDDİASI BURDUR'U KARIŞTIRDI

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde bir uçağın düştüğü yönünde iddia ortaya atılması, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaların ardından başlatılan incelemeler sürerken, Burdur Valiliği konuya ilişkin resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

"METEOR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULMAKTADIR"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Gölhisar ilçesi ve Denizli ili Çameli ilçesi arasındaki bölgede bir cismin düştüğüne dair ihbar alınmıştır. İlk değerlendirmelere göre söz konusu cismin uçak, drone vb. olmadığı; meteor olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Konuya ilişkin incelemeler devam etmekte olup, netleşen bilgiler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."

Olayla ilgili incelemeler sürerken, yetkililer bölgedeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.