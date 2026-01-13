Burdur\'da Yangın: Ev Yandı, 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Burdur'da bir evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Karakent köyünde Sait Soysal'a (82) ait müstakil evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevler, bitişikte bulunan ahıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan Müzeyyen Soysal (80), dumandan etkilendi. Soysal'a sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti.