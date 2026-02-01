Burdur'datrafik kazasında can kaybı

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölenlerin ve yaralananların isimleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin Melek Akgün, Sedat Akgün, Kuzey Akgün, İfakat Aydın, Cumali Süzer, Nevin Süzer ve Hasan Akdağ olduğu kaydedildi. Yaralıların ise Azra Akgün, Melike Akgün, Meryem Küçük, Zeynep Süzer ile Rabia Akdağ olduğu belirtildi.