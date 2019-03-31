Son Dakika Haberleri: Burdur'un Altınyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Burdur'un Altınyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

36 dakika önce

Burdur'un Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Serttaş kazandı.

Burdur'un Altınyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Burdur'un Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Serttaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Serttaş bin 415, İYİ Parti adayı Recep Ergan 712, MHP adayı Ali Karayel 17 oy aldı.

-Serttaş'ın özgeçmişi-

Ahmet Serttaş, 2001 yılında Ak Parti kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Altınyayla Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:02 Kaynak: AA

Ahmet Serttaş, Burdur, Altınyayla, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:38:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'un Altınyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]