Burdur'un Altınyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
36 dakika önce
Burdur'un Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Serttaş kazandı.
Burdur
'un Altınyayla
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ahmet Serttaş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Serttaş bin 415, İYİ Parti
adayı Recep Ergan
712, MHP
adayı Ali Karayel
17 oy aldı.
-Serttaş'ın özgeçmişi-
Ahmet Serttaş, 2001 yılında Ak Parti kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Altınyayla Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:02 Kaynak: AA
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