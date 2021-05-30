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Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları "canından" ediyordu - Son Dakika

Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları "canından" ediyordu

30.05.2021 11:05
Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları

Burdur'da ilk başta hafife aldığı ağrıları şiddetlenince kaldırıldığı hastanede safra yolu enfeksiyonuna bağlı organ yetmezliği başladığı belirlenen hasta, doktorların acil müdahalesiyle hayata bağlandı.

Burdur'da ilk başta hafife aldığı ağrıları şiddetlenince kaldırıldığı hastanede safra yolu enfeksiyonuna bağlı organ yetmezliği başladığı belirlenen hasta, doktorların acil müdahalesiyle hayata bağlandı.

Kemer ilçesi Belenli köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan üç çocuk babası Ömer Pala, birkaç aydır süren karın ağrısı şikayetini gün içerisinde yorulduğundan kaynaklandığını sanarak bir süre önemsemedi.

Ağrıları artınca Burdur Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan 59 yaşındaki Pala'nın safra kanalında taş, buna bağlı olarak safra kanalı, pankreas ve safra kesesi enfeksiyonu olduğu belirlendi.

Karaciğer ve böbreklerinde de hasar oluştuğu tespit edilen Pala'nın laboratuvar ve radyolojik tetkikleri yapılarak, acil ameliyata alındı. Gastroenteroloji uzmanı Ferit Çelik ve beraberindeki ekibin müdahalesiyle hastanın safra yolundaki tıkanıklık ERCP (Endoskopik RetrogradKolanjiyo Pankreatografi) işlemiyle açılarak, stent takıldı.

Birçok kronik rahatsızlığı bulunan Pala'nın kanaması durduruldu. Hayati tehlikeyi atlatan Pala'nın, işlem sonrası 24 saat içinde kötüye giden klinik tablosu ve laboratuvar değerlerinde düzelme görüldü.

"Hastamızı kaybetme ihtimalimiz çok yüksekti"

Gastroenteroloji uzmanı Çelik, AA muhabirine, hastada diyabet, hipertansiyon, pankreas bezi enfeksiyonu, kalp damar tıkanıklığı olduğu için operasyonu çok dikkatli yaptıklarını söyledi.

Müdahaleden sonra hastanın böbrek yetmezliğinde ve karaciğer değerlerinde ciddi şekilde düzelme olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Safra yolunda biriken taş ve çamur enfeksiyona neden olmuş. Bu tip vakalarda müdahalede geç kalınmaması gerekiyor. Zor bir operasyondu ancak başarıyla tamamladık. Operasyonu saatler içinde yapmasaydık bu hastamızı kaybedebilirdik. Hastamızın kanama bozukluğunu giderdik, böbrek fonksiyonları düzeldi. Karaciğerde kaynaklı sarılık değerleri geriledi. Hastamız Kovid-19 geçirmemişti ama acil işlem olduğu için Kovid19 testi pozitifte olsa negatifte olsa biz bu işlemi yapmak zorundaydık. Çünkü hastamızın başka bir alternatifi yoktu zamanla yarışıyordu, hayatını tehdit eden durumu vardı."

"Hayatımı doktoruma borçluyum"

Hastanede tedavisi süren Ömer Pala da operasyondan önce ağrılarından geceleri uyuyamadığını ifade etti.

Ağrılarından kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Pala, "Çiftçilik yaptığım için her gün ağrılarım oluyordu. Ciddi bir hastalığım olduğunu bilmiyordum. Hayatımı doktoruma borçluyum. Hocama çok teşekkür ederim, benimle çok ilgilendi. Sağlığım şu an çok iyi. Allah bin kere razı olsun." dedi.

Eşi Ziynet Pala, kocasının son 15 gündür ağrısının arttığını, hastaneye götürdükleri gün acil ameliyata alınarak kurtarıldığını söyledi.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun ise hastanede bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken bir yandan da normal hastalara şifa dağıttıklarını bildirdi.

Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları canından ediyordu
Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları canından ediyordu
Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları canından ediyordu
Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları canından ediyordu
Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları canından ediyordu

Burdur Devlet Hastanesi, Ömer Pala, Burdur, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Burdurlu çiftçinin önemsemediği ağrıları 'canından' ediyordu - Son Dakika


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