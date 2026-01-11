Burhan Çaçan'ı Anıyoruz - Son Dakika
Burhan Çaçan'ı Anıyoruz

11.01.2026 12:16
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, vefatının 3. yılında anılıyor.

Sanatı bozlak, uzun hava ve Azerbaycan ezgileri ekseninde şekillenen Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Çaçan, 20 Ekim 1960'ta Ağrı'da dünyaya geldi. 12 kardeşli bir ailede doğan Çaçan'ın babası Berazi Aşireti'nin ağası olan Reşit Çaçan, Demokrat Parti Eleşkirt ilçe başkanıydı.

Sanatçı, 27 Mayıs darbesi sebebiyle sürgün edilen babasını 6 yaşına kadar göremedi. Ailesi, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Çaçan'ın müzikle ilgilenmesini istemedi.

Eğitim hayatıyla arası iyi olmayan Burhan Çaçan, babasının karşı çıkmasına rağmen evde türküler söylemeye devam etti.

Sesinin başarısı, henüz ilkokuldayken öğretmenleri tarafından fark edildi

Çaçan'ın sesinin başarısı, henüz ilkokuldayken öğretmenleri tarafından fark edildi. Sanatçı olmak isteyen Burhan Çaçan, 14 yaşındayken TRT Erzurum Radyosunun açtığı amatör sesler yarışmasına katıldı. Çaçan, 2 bin kişinin katıldığı bu yarışmayı kazandı ve 3 yıl boyunca TRT Erzurum Radyosu korosunda şarkılar söyledi.

Sanatçı, bir röportajında o günleri şöyle anlatmıştı:

"12 yaşında Erzurum'a gittim. Bu yüzden kendimi yarı Erzurumlu olarak görüyorum. 14 yaşında TRT Erzurum Radyosunun açtığı sınavlara girdim. Orada birinci oldum ve 15 yaşında şöhreti yakaladım. Nida Tüfekçi ve Mehmet Özbek gibi jürinin yaptığı imtihanda onların bile tahmin edemeyeceği uzun havalar, türküler okudum. Jüri, 'Kimleri dinliyorsun, bu türküleri nereden biliyorsun?' diye sorduğunda, Hafız Burhan, Celal Güzelses'i dinlediğimi söyledim. Çok şaşırdılar. Nida Tüfekçi, Türk halk müziğinde çok otorite bir insandı ve TRT 1 Radyosu'nda benimle ilgili, 'Sen bu kadife sesinle çok canlar yakar, çok güzel eserler okursun. Sana bayıldım.' demişti."

Müzik dünyasına adım attığı 1981'de sinema dünyasına da giriş yaptı

Kadife sesiyle hafızalara kazınan Burhan Çaçan, daha sonra Ankara'ya geldi. TRT'de okunmak üzere 4 parçasının seçilmesinin ardından Halit Kıvanç'ın programına konuk oldu. Programın ardından birçok albüm teklifi alan Çaçan, 1981'de yönetmenliğini Arif Sağ'ın yaptığı "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı.

İlk albümüyle müzik piyasasında dikkati çeken Çaçan, "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Yağ Yağmur" ve "Vurun Dalgalar" isimli albümleriyle beğeni kazandı.

Eserlerinde gurbet, aşk, ayrılık, hasret ve kader temaları öne çıkan sanatçı, Türk halk müziğinin özellikle Doğu Anadolu ve Azerbaycan-Türkmen hattındaki tavrını dinleyiciyle buluşturan önemli isimlerden biri oldu.

Kimi eleştirmenlerce "ağıt geleneğinin modern temsilcilerinden biri" olarak gösterilen Çaçan, müzik dünyasına adım attığı 1981'de sinema dünyasına da giriş yaptı.

Yönetmenliğini Yücel Uçanoğlu'nun yaptığı "Makber" filminde başrollerde Çaçan'ın yanı sıra Pembe Mutlu ve Ahmet Mekin oynadı. Çaçan, 1986'da da "Ağlama Yavrum", 1987'de "Yetim Cemo" ve "Her Yer Karanlık" sinema filmleri ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Sanatçı, 1988'de yayınladığı "Ayaz Geceler" albümüyle de geniş yankı uyandırdı. Albüm, üç milyon satış rakamına ulaştı ve "Altın Kelebek" başta olmak üzere birçok ödül kazandı.

Müzik kariyeri boyunca birçok ödül aldı

Türkiye'de televizyonlarda ezan okuyan ilk isimlerden olan Çaçan, "İlahiler 99" ve "Mevlüt ve İlahiler" adlı iki albüme de imza attı.

"Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar" ve "Ayaz Geceler" albümlerinin isimlerini taşıyan filmlerde de oynayan Çaçan, İspanyolca kült şarkı "La Bamba"nın coverını yaptı, İngilizce esprili bir yorumla "Unchain My Heart" parçasını seslendirdi.

Çaçan, 1990'da çıkardığı "Vurun Dalgalar" albümüyle aynı adı taşıyan şarkının klibiyle müzikseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Müzik kariyeri boyunca "Yılın Sanatçısı", "Yılın Albümü" ve "Yılın Türküsü" gibi birçok ödüle değer görülen Çaçan'ın, "Neden Geldim İstanbul'a" albümü 1,5 milyon sattı.

Sanatçı, Yasemin Çaçan ile 1991'de evlendi ve bu evliliğinden iki oğlu dünyaya geldi. Burhan Çaçan, müzik hayatının yanı sıra tekstil ve otel işletmeciliği alanlarında ticarete de atıldı.

Çaçan, 12 Ocak 2023'te İstanbul Florya'daki evinde vefat etti.

Sanatçı sanat hayatı boyunca, "Sefa Geldin", "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Neredesin & Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "Alın Yazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar İstanbul'da", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" albümlerine imza attı.

Kaynak: AA

Burhan Çaçan, Kültür, Güncel, Sinema, Medya, Müzik, Sanat

