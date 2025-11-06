Burhaniye Belediyesi 2026 Bütçesini Oy Birliğiyle Onayladı

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi'nin 2026 mali yılı tahmini gelir–gider bütçesi, 2025 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oy birliğiyle 2 milyar 400 milyon lira olarak kabul edildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2026 yılı bütçesi 2 milyar 400 milyon TL olarak belirlendi ve meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. 2025 yılı bütçesi ise 1 milyar 750 milyon TL idi. Bu sonuca göre 2026 yılı bütçesi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 37'lik bir artış göstermiş oldu.

Meclis toplantısı esnasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Plan ve Bütçe Komisyonu'na yürütülen titiz çalışma için teşekkür ederek, alınan kararların ilçe için hayırlı olmasını diledi.

2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu, yarın saat 14.00'te gerçekleşecek.