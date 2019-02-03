Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de 102 Yaşındaki Köfteci Ebediyete Uğurlandı.

Burhaniye'de 102 Yaşındaki Köfteci Ebediyete Uğurlandı.

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 63 yıl köftecilik yapan 102 yaşındaki Ali Osman Bilir hayatını kaybetti.

Burhaniye'de 102 Yaşındaki Köfteci Ebediyete Uğurlandı., System.String[]
Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 63 yıl köftecilik yapan 102 yaşındaki Ali Osman Bilir hayatını kaybetti. İlçede Köfteci Ali Osman olarak bilinen Bilir'in cenazesi Kocacamide kılınan namazın ardından Börülceköy Mezarlığında toprağa verildi.

Köfte tezgahını 7 yıl önce çocuklarına devreden 8 çocuk sahibi Ali Osman Bilir, çalışkanlığı, gülen yüzü ve insan sevgisi ile takdir topladı. Yaşlı adam, dün, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kocacamide kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Necdet Uysal ile birlikte yüzlerce seveni katıldı. Ali Osman Bilir'in ölümü, ailesini ve sevenleri üzdü. Bilir'in örnek bir insan olduğunu anlatan Nazmi Karademir, "Ali Osman amca çok iyi bir insandı. Hayat doluydu. İlerlemiş yaşına rağmen her şeyi hatırlar, yüzünden hiç gülümseme eksik olmazdı. Kendisine Allah'tan rahmet, çocuklarına ve torunlarına da başsağlığı diliyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

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