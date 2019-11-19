Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de arazi yangınını itfaiye söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de arazi yangınını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Burhaniye'de arazi yangınını itfaiye söndürdü

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, tarla temizliği sırasında çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü.

Burhaniye'de arazi yangınını itfaiye söndürdü, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, tarla temizliği sırasında çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü.


Arazi yangını kırsal Yabancılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, tarla temizliği yapan vatandaşlar, tutuşan kuru otları söndüremeyince itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını ağaçlara zarar vermeden söndürdü. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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