Burhaniye'de arazi yangınını itfaiye söndürdü
6 saat önce
Burhaniye ilçesinde, tarla temizliği sırasında çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Burhaniye ilçesinde, tarla temizliği sırasında çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü.
Arazi yangını kırsal Yabancılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, tarla temizliği yapan vatandaşlar, tutuşan kuru otları söndüremeyince itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını ağaçlara zarar vermeden söndürdü. - BALIKESİR
ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi Ordu'nun cevizli helvasını yiyen kışın üşümüyor Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında Olay e-Devlet üzerinden ortaya çıktı! Turkcell 'yanlışlıkla' binlerce kişiyi abone yapmış