Burhaniye\'de Ev Yangını
05.01.2026 12:39
Burhaniye'de bir evde çıkan yangında bir kişi yaralandı, itfaiye yangını söndürdü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi 2778 Sokak'taki 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbarın alınmasının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Bu arada evde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi yaralandı. Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Burhaniye, Balıkesir, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Son Dakika

