Burhaniye'de "Minik Eller Projesi"Yle Binlerce Anne ve Bebeğe Ulaşıldı

Burhaniye Belediyesi
tarafından yeni doğum yapan annelere destek vermek amacıyla hayata geçirilen "Minik Eller Projesi" kapsamında 5 yılda 2 bin 696 yenidoğan ve anneye hizmet götürüldü.
Belediye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından başlatılan ve Sağlık İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda ailelere emzirme, bebek hijyeni, bebek göz ve ağız bakımı, alt temizliği ve pişik eğitimi, bebek gazı çıkarma, bebek masajı, annenin beslenmesi, sarılık ve anne hijyen eğitimleri verildi.
Ekipler tarafından ev ziyaretlerinin ikincisinde ise anne banyosunun yaptırılması ve eğitimi, bebek banyosu yaptırılması eğitimi, bebek masajı, bebek giydirilmesi, sarılık kontrolleri ve ileriye dönük ek gıda, aşı eğitimi, diş çıkarma evreleri hakkında annelere bilgilendirmeler yapıldı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal
, yenidoğan bebeklere ve yeni doğum yapmış annelere yönelik proje kapsamında, uzman ebelerin yeni bebek sahibi olmuş aileyi iki farklı zamanda ziyaret ettiğini aktardı.
Belediye olarak doğumdan ölüme kadar vatandaşların yanında olmayı amaç edindiklerini vurgulayan Uysal, "Burhaniye'mizin daha yaşanılabilir bir kent olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Proje kapsamında 5 yılda 2 bin 696 yeni doğan bebek ve anneye ulaşarak onlara neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirici eğitimler verdik." ifadelerini kullandı.