Burhaniye\'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Çanakkale-İzmir E-87 kara yolunun Öğretmenler Mahallesi mevkisinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana gelen kazada henüz O.P. yönetimindeki 10 ASZ 115 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü O.P. ve yanında yolcu olarak bulunan S.Ö, itfaiye ekiplerinin tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Burhaniye devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.