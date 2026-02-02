Burhaniye\'de Sağanak Tahribat Yarattı

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı.

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu. Aşırı yağışın ardından bazı yazlık evleri ve tarım arazileri altında kaldı.

Sağanak, yolları göle çevirirken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi.

Sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu.