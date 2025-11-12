Burhaniye'de Ücretsiz Etkileşimli İngilizce Atölyesi Düzenlendi

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde "Etkileşimli İngilizce Atölyesi" düzenlendi. Eğitmen Nilgün Uyal tarafından verilen ücretsiz eğitim boyunca katılımcılar, İngilizce iletişim pratiği ve öğrenme stratejileri üzerine çeşitli uygulamalarla verimli bir deneyim yaşadı.

Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde Nilgün Uyal eğitmenliğinde ücretsiz İngilizce atölyesi düzenlendi. Yetişkinlere yönelik planlanan programda, katılımcıların dil öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik yöntemler uygulandı. Eğitim sonunda Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, katkılarından dolayı Uyal'a teşekkür ederek hediye takdim etti.