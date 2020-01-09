Burhaniye'de üniversite öğrencileri çevreye duyarlı projeler üretiyor - Son Dakika
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Burhaniye'de üniversite öğrencileri çevreye duyarlı projeler üretiyor

6 saat önce

BALIKESİR Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, takım çalışması dersi kapsamında çevreye duyarlı projeler üretiyor.

Burhaniye'de üniversite öğrencileri çevreye duyarlı projeler üretiyor, System.String[]

BALIKESİR Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, takım çalışması dersi kapsamında çevreye duyarlı projeler üretiyor.

Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban danışmanlığında 'Burhaniye MYO İyilik Peşinde' temasıyla 'Temiz Çevre Temiz Gelecek' ve 'İleriyi Düşün, Geri Dönüştür' sloganları ile çevre temizliği ve atık kullanımı ile ilgili uygulamaları hayata geçirdi.Gençler, projelerinde bölgede yaşayan yerli halkı bilinçlendirerek, çevrelerini daha temiz, yaşanılabilir bir hale getirmek, yeni nesillere örnek olabilmek ve çevre temizlik bilincini pekiştirmek konularını işledi. Bu kapsamda Orjan Tatil sitesinin muhtelif yerlerine yerleştirilen geri dönüşüm kutuları site sakinleri tarafından kullanılmaya başlandı. Projelerin devam edeceğini söyleyen Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Bu projeler çevreye olan duyarlılığımızın ortaya konulması ve Balıkesir Üniversitesi'nin birçok alanda kendini hissettirmesi açısından oldukça önemliydi. Burhaniye MYO olarak bu tür etkinlikleri daha da artırarak bölgede varlığımızı daha fazla kesime hissettireceğiz. Öğrencilerimi Takım Çalışması dersi kapsamında gerçekleştirdikleri bu projelerle ilgili gösterdikleri çaba ve bölge halkı ile geliştirdikleri iletişim için kutluyorum. Birçok kesim tüm projelere destek verdiler. Üniversite öğrencilerinin doğru yönlendirildiklerinde oluşan sinerji ile çok daha faydalı işler yapabileceklerini de bu vesile ile herkes görmüş oldu" dedi.


Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:37 Kaynak: DHA
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