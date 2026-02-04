Burkina Faso'da İkinci Böbrek Nakli Ameliyatları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burkina Faso'da İkinci Böbrek Nakli Ameliyatları Başladı

04.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk hekimler, Burkina Faso'da ikinci seri böbrek nakli ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı heyeti, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ikinci seri böbrek nakli ameliyatlarına başladı.

Burkina Faso'daki ilk böbrek nakli ameliyatını 2025'te gerçekleştiren Türk organ nakli ekipleri, ülkenin başkenti Vagadugu'da ikinci seri ameliyatları gerçekleştirdi.

Burkina Faso Sağlık Bakanlığına bağlı CHU-Tengandogo Üniversite Hastanesi'nde nakilleri yapan Türk hekimler, başarılı geçen operasyonların ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Medicana International Ankara Hastanesi Böbrek Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Ulaş Sözener, yaklaşık 15 yıldır böbrek nakli ameliyatları yaptığını söyledi.

Burkina Faso'da ikinci böbrek naklini gerçekleştirdiklerini dile getiren Sözener, "Biz teknik destek artı bilgimizi getirdik. Buradaki doktor arkadaşlar da daha önceden planlamış olduğumuz, ihtiyacı olan kişilerde organ nakli maratonu başlattılar???????." ifadelerini kullandı.

Sözener, Türk hekimlerin Burkina Fasolu hekimlere tecrübelerini aktaracağını belirterek, "Bizim desteğimizle onların devam etmesi gereken bir programı oturtmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan nakillerin başarılı geçtiğini ifade eden Sözener, Burkina Fasolu doktorların çok istekli, bilgili ve öğrenmeye son derece hevesli olduklarını aktardı.

Sözener, kendisinin 2 binden fazla böbrek nakli yaptığını ifade ederek, "Ameliyat sıkıntısız tamamlandı. Bizim için çok daha kolay ama burası için, ülke için ikinci nakil." dedi.

"Ameliyatlarımız çok güzel geçti"

Bezmialem Üniversitesinden Organ Nakli Cerrahı Doç. Dr. Serkan Akıncı, Türkiye'den gelen organ nakli ekibi olarak Burkina Faso'da organ nakli yapıyor olmaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Burkina Faso'da bulunmayı sadece mesleki değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olarak değerlendirdiğini kaydeden Akıncı, "Buradaki halk, organ nakline ulaşamıyor. Amacımız, aslında buradaki böbrek nakli programını yerel doktorların yapabileceği seviyeye kadar taşıyabilmek, onların eğitimlerini sağlamak." diye konuştu.

Akıncı, Burkina Fasolu bazı meslektaşlarının daha önce Türkiye'ye gelerek eğitim aldığını belirterek, "Bugün böbrek nakli gerçekleştirdik. Ameliyatlarımız çok güzel geçti problemsiz bir şekilde. Böbrek, güzel çalışıyor." bilgisini verdi.

"Türkiye Organ Nakli Vakfı ile yakın işbirliğimiz devam etmekte"

Türk hekimlerle böbrek nakli ameliyatına giren Burkina Fasolu doktorlardan Boureima Ouedraogo, oldukça başarılı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdiklerini, alıcı ve vericinin kardeş olduğunu ifade etti.

Türkiye Organ Nakli Vakfı ile 2024'ten bu yana işbirliği yaptıklarını belirten Ouedraogo, şunları kaydetti:

"Amacımız, bu konuda Burkina Fasolu hekimlerin özerk, bu işi kendi kendine yapabilir hale gelmesi. Bu amaçlı bir eğitime katıldık Türkiye'de. Söz konusu eğitimin ardından Temmuz 2025'te Burkina Faso'da ilk böbrek nakilleri serisi gerçekleştirildi. Halihazırda şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımız ise Burkina Faso'nun ikinci böbrek nakli serisi. Bu bağlamda Türkiye Organ Nakli Vakfı ile yakın işbirliğimiz devam etmekte."

Ouedraogo, Türkiye ve Burkina Faso arasında başarılı bir işbirliğinin bulunduğunu belirterek, "Çünkü artık Burkina Faso'da böbrek nakli ameliyatları başarılı şekilde gerçekleştiriliyor." dedi.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Böbrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da İkinci Böbrek Nakli Ameliyatları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein’in “İlluminati“ benzeri “Üçlü Komisyon“ ifadeleri dikkat çekti Epstein'in "İlluminati" benzeri "Üçlü Komisyon" ifadeleri dikkat çekti
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP’li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP'li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:27:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Burkina Faso'da İkinci Böbrek Nakli Ameliyatları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.