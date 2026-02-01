Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 38-26 mağlup etti.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki haftanın kapanış maçında konuk ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 17-14 önde gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 38-26 galip ayrıldı.
Bursa BBS, Yurdum'u Farkla Yenerek Galip Geldi
