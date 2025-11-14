Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Şehitlere Saygı Duruşu

(BURSA) – Askeri uçağın, Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırlarında düşmesi sonucu şehit olan askerler, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde saygı duruşuyla anıldı. Şehit ailelerine ve Türk Milletine sabırlar dileyen Başkan Mustafa Bozbey, vatan evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade etti.

BUSKİ Genel Kurulu'nun birinci ve ikinci oturumu ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen BUSKİ Genel Kurulu'nda, 2026 yılı performans esaslı program bütçesi, 2026 yılı performans programı ve 2026 yılı yatırım programı ile ilgili raporun üçüncü oturumda görüşülmesi kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu'nun Su-Atık Su Tarifeleri ve Kademelerinin güncellemesi raporu ise ikinci oturumda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Şehitler için saygı duruşu

Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumunda ise 20 şehit asker anıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, vatan evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade etti. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek mekanlarının cennet olmasını dileyen Başkan Bozbey, ailelerine ve Türk Milletine sabır diledi. Grup sözcülerinin de düşüncelerini dile getirdiği Mecliste, şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 'Belediye iştiraklerinden BURFAŞ'a ait sosyal tesislerde geçerli olmak üzere engelli, gazi, emekli vatandaşları ve şehit ailelerinin (1. Derece) yüzde 10 olarak indirimli yararlanmasıyla ilgili raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

"Bursa'yı geleceğe hazırlamak zorundayız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde kendilerine anlatılan BUSKİ'ye göre suya yüzde 25 indirim yaptıklarını ancak tablonun anlatıldığı gibi olmadığını daha sonra anladıklarını söyledi. Her konuyu Bursalılarla paylaştıklarını ve paylaşmak zorunda olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Evet gönül ister ki Bursa, su fakiri iller arasına girmesin. Dünyada iklim krizleri yaşanmasın. Bursa sade ve sadece şu anda Çınarcık Barajı'na mahkum kalmasın. Her yerden su fışkırsın. Her eve bedava verelim. Keşke bunu yapabilsek. Ancak 20-25 yıldır bilim insanları iklim krizi hakkında uyarıyor. Bir taraftan çevreyi ve doğayı korumak, diğer taraftan bilim insanlarına kulak verip Bursa'yı geleceğe hazırlamak zorundayız. Bize iletilen BUSKİ gelirleriyle oluşan düşüncemiz sonucunda yüzde 25 su indirimi yapıldı. İşin içine girdiğimiz zaman hiç de öyle olmadığını öğrendik. 'Doğru yapmamışız' dedik" diye konuştu.

"Nisan sonu gibi arıtma tesisimiz bitecek"

Çınarcık Barajı'ndaki arıtma tesisinde çalışmaların göreve geldiklerinde yüzde 5 seviyesinde olduğunu, hatta alanın da özel bir şirkete ait olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Arıtma tesisinin yeri, Temmuz 2024'te protokolle bize devredildi. İhalesi Kasım 2023'te yapılmış, esas işi kontrol edecek olan ve işin yürütülmesini sağlayacak olan firmanın ihalesi Nisan 2024'te gerçekleşti. Sonrasında hızlandırdık. Bizim ricamızla ve ödeme takviminde önceleyerek hattın tamamlanmasını istedik. Şu anda 100 bin metreküpe yakın Çınarcık Barajı'ndan su alıyoruz. Bunu yapmasaydık daha kötüydü. Bilim insanlarının 'Yaz ayları daha kurak geçecek' söylemleri üzerine bypass hattını yaptık. Bunu yapmasaydık Bursa susuzluk çekmeye devam edecekti. Aslında projede bypass hattı yok. Ürettiğimiz bir projeydi. İnşallah Nisan sonu gibi arıtma tesisimiz bitecek. O zaman nefes alacağız" dedi.

"Yatırımların sürmesi lazım"

İklim krizinin devam ettiğine de dikkati çeken Başkan Bozbey, geçen yıl yüzde 30'lar seviyesinde olan Doğancı ve Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranlarının bu yıl sıfıra indiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yani yağışlarda yüzde 30 azalma söz konusu. Bunu görmezden gelemeyiz. Bursalıların sıkıntı yaşamaması için tedbirleri zamanında almak ve uygulamak zorundayız. Bunu da hep beraber yapacağız. Su kademesinde düzenleme yapmak zorundayız. Çünkü suyu tasarruflu kullanmalıyız. 365 gün suyun değerini bilmeliyiz. Bursa artık su şehri değil. Biz, daha şimdiden Çınarcık Barajı'nın da yetmeyeceği ve Çınarcık Havzası'nda da sorun yaşanabileceği düşüncesiyle yapabileceklerimizi konuşmalıyız. BUSKİ'nin mali yapısını düzeltmek ve güçlendirmek zorundayız. Bunu yaparken de Bursalıları düşünerek hareket ediyoruz. Daha önce alınan kredileri de ödeyebilmek zorundayız. Son 4 aydır Büyükşehir Belediyesi'nden BUSKİ'ye her ay 150-200 milyon lira para aktarıyoruz. Yatırımların sürmesi lazım. Bunun için bütçeye ve gelirlere ihtiyaç var. İnşallah her bir kuruş Bursamıza hizmet olarak dönecektir. Hayırlı olsun."