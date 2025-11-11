Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Mustafakemalpaşalı Üreticilere Buğday Tohumu Desteği

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı iş birliğiyle ekilen buğdaylardan elde edilen yerli buğday tohumu, ilçeli üreticilere yüzde 100 hibeyle dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ ve Mustafakemalpaşa Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından imzalanan Tarım Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında ekilen "Ceyhan 99" çeşidi buğdaydan elde edilen 44 ton tohumluk buğday, 400 üreticiyle yüzde 100 hibeli olarak teslim ediliyor.

Geçen hafta 17 ilçeden alınan talepler doğrultusunda üreticilere dağıtımın yapılmasının ardından bu kez 179 Mustafakemalpaşalı üreticiye buğday tohumu törenle ulaştırıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyanın ciddi bir iklim kriziyle ve su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Suyun yanında gıdaya erişimin de çok kıymetli olduğunu artık herkesin idrak etmesi gerektiğini anlatan Bozbey, toprağı ekmek için mücadele eden çiftçinin her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Toprağın kıymetini ancak toprakla uğraşanların bileceğini söyleyen Bozbey, şöyle konuştu:

"Topraklarımızı korumalı, sahip çıkmalıyız"

"Gittiğimiz her yerde 'Topraklarınızı satmayın' diyoruz. Köylerimizdeki verimli topraklar, şehirdeki arsalardan çok daha kıymetli olacak. Topraklarımızı korumalı, sahip çıkmalı ve boş bırakmadan işlemeliyiz. Geçtiğimiz aylarda BUSKİ Acemler yerleşkemizde başlattığımız 'Buğday tohumu desteği' projemizin ikinci durağında, Mustafakemalpaşalı hemşehrilerimle bir aradayız. Yani bu bereketli topraklarda, yerli tohumun yeniden kök saldığı, umudun yeniden filizlendiği yerdeyiz. İştiraklerimizden Tarım Peyzaj AŞ, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı el ele verdi. 100 dekar arazide 'Ceyhan 99 çeşidi' buğdayını ektik, büyüttük, biçtik. O topraklardan elde ettiğimiz 44 ton tohumluk buğdayı, 400 üreticimizle yüzde 100 hibeli olarak buluşturuyoruz" dedi.

"Toprağımıza olan vefa borcumuzu ödüyoruz"

Sadece bir tohum dağıtımı organizasyonu yapmadıklarını, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi yaşama geçirdiklerini anlatan Bozbey, üretimi desteklemenin yanında üretilen tohumları yine üreticiyle buluşturduklarını dile getirdi. Sürdürülebilir ve paylaşımcı modelin kendilerine büyük bir gurur verdiğinin altını çizen Bozbey, "Her alanda üreticimizin yanında olduk. Bizim yönetim anlayışımız budur. Bu toprakların bereketini yeniden hak ettiği gibi yaşatmak, üreticimizin emeğini korumak ve geleceğe umut ekmek için çalışıyoruz. Emeğe saygı gösteriyoruz. Toprağımıza olan vefa borcumuzu ödüyoruz. Her desteğimizde, her yatırımımızda amacımız; Bursamızda tarımı güçlendirmek, üreticilerimizin gelirini artırmaktır" diye konuştu.

"Üretimi sadece desteklemeyeceğiz. Aynı zamanda geliştireceğiz"

İlerleyen süreçte suya daha az ihtiyaç duyan ve verimi daha yüksek olan ürünlere yönelik çalışmalara hız vereceklerini belirten Bozbey, üretim yapmanın artık çok daha zor olduğunu ancak hiçbir zaman umutsuzluğa izin vermeyeceklerini söyledi. Zorlukları dayanışmayla ve planlamayla aşacaklarını aktaran Bozbey, "Üretimi sadece desteklemeyeceğiz. Aynı zamanda geliştireceğiz. Buğday tohumu projemiz bunun en güçlü kanıtlarından biridir. 'Yerli tohum' bir tarım politikası değildir. Bir bağımsızlık, bir gelecek meselesidir. Bizler bu tohumla birlikte, kendi geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tohumun toprağa düşmesinden sofraya ulaşmasına kadar her aşamada üreticimizin yanındayız. Desteklerimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Köylü, milletin efendisidir' dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizi efendi yapma kararlılığındayız. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkese bereketli, huzurlu, bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Tarımın ve çiftçinin desteklenmesinin önemine değinen Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda üreticiye katkı sunarak Türkiye'ye örnek olduğunu anlattı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, topraklara bereket katacak önemli bir projeyi sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Geçen günlerde 17 ilçedeki üreticilere buğday tohumu dağıtıldığını söyleyen Erdem, bu kez Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal mahallelerindeki 179 çiftçiye buğday tohumu desteği verildiğini aktardı. Hem üretimi güçlendirdiklerini, hem de dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini anlatan Erdem, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir, üretimi destekleyen, kırsalı güçlendiren, bereketi büyüten projenin ilçeye ve kente değer kattığını hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafakemalpaşalı çiftçiler, proje sayesinde ithal tohum derdinden kurtulduklarını ve nefes alabildiklerini belirterek Bozbey'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozbey ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem tarafından tohumluk yüzde 100 hibeli buğdaylar çiftçilere teslim edildi.