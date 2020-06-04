Bursa Büyükşehir Belediyesi normalleşme eylem planını açıkladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi kontrollü normalleşme süreci ile ilgili eylem planını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekonomiden kırsal kalkınmaya kadar 188 alt başlığı bulunan eylem planı, 4 aylık bir süreci kapsayacak.

Bu kapsamda hayata geçirilecek uygulamalara değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş şunları kaydetti:

"Eylem planı kapsamında yoğun olarak kullanılan yaya koridorlarında kameralar kanalıyla yoğunluk ölçümleri yapıp, sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirler alıp uygulayacağız. Gölyazı, Mudanya kordon boyu gibi noktalar başta olmak üzere farklı noktalarda bisiklet kullanımını öne çıkaracak uygulamaları hayata geçireceğiz. Park ve mesire alanlarında kontrollü giriş ve anons sistemi uygulaması yapılacak. Spor faaliyetleri yapılan spor aletleri sosyal mesafeli olarak yeniden düzenlenerek kontrollü kullanım sağlanacak. Kent parklarında yürüyüş yolları ve oturma alanları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenerek alan işaretlemeleri yapılacak. Plajlarda sosyal mesafeyi koruyacak alan işaretlemeleri yapılacak. Uygun olan alanlarda, şerit daraltma yapılarak, yaya koridoru genişletilecek"

QR kodlu dönem

Sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla teknolojik imkanları da kullanacakları dile getiren Aktaş, metroda, otobüslerde, otoparklarda QR kodlu ödeme sistemine geçileceğini açıkladı.

QR kodu sistemini pilot olarak Hayvanat Bahçesi'nde başlattıklarını belirten Aktaş, bu sistemin temmuz ayında Bursaray'da, eylül ayında da otobüslerde hayata geçeceğini bildirdi.

Eylem planının Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberler doğrultusundan hazırlandığını belirten Aktaş, plan kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yerel ekonomik etkisini yumuşatmaya yönelik olarak Yerel Ekonomik Gelişim Şube Müdürlüğü kurulacağını duyurdu.