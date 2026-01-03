Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Ortahisar Belediyesi'ni 31-24 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 15-10 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 31-24 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir, Ortahisar'ı Yenerek Üstünlüğünü Korudu
