Bursa'da "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda D.Y'nin "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 10 ay 22 gün, H.A'nın da aynı suçtan 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da 2 Kasten Öldürme Firarisi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?