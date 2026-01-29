Bursa'da 4 Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Bursa'da 4 Firari Şüpheli Yakalandı

29.01.2026 13:54
Bursa'da aranan 4 şüpheli, kesinleşmiş cezalarıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre; "Nitelikli Yağma" suçundan toplam 26 yıl hapis cezası bulunan H.D., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan toplam 12 yıl hapis cezası bulunan C.E., "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl hapis cezası bulunan B.K. ile "Dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

