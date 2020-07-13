Bursa'da 9 sanığın yargılandığı suç örgütü davası devam ediyor - Son Dakika

Bursa'da 9 sanığın yargılandığı suç örgütü davası devam ediyor

Bursa'da, "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Bursa'da, "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak 2019 yılında Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan K.'nin yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcı gözetiminde ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, Hakan K.'nin avukatlık bürosu da dahil olmak üzere 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme' gibi suçlara karıştığı ileri sürüldü. Aralarında avukat Hakan K.'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalar sonucunda biri başka suçtan olmak üzere iki tutuklu sanık kalırken 7 sanık ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Duruşmaya devam edildi


Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Y. ve Mustafa D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar ile avukatlar salonda hazır bulundu. Hünkar Y. savunmasında, yaralama suçu nedeniyle uzun süredir tutuklu kaldığını belirterek tahliyesini istedi.Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.


Müşteki A.A'nın avukatı Özgür Abatay, sanıklar hakkındaki tefecilik iddialarını doğrulamak için Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) sanıkların mal kayıtlarına ilişkin rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 9 sanığın yargılandığı suç örgütü davası devam ediyor - Son Dakika
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