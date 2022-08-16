BURSA'DA TARİHİ İPEK FABRİKASI BİNASINDA YANGIN-2

BURSA'da, 92 yıllık tarihi ipek fabrikasının binası çıkan yangında çöktü. Yangın, yakında bulunan başka bir binaya da sıçrarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Demirkapı Caddesi üzerinde bulunan, 92 yıl önce Rum Kilisesi'nden ipek fabrikasına dönüştürülen tesisin üretim binasında, henüz bilinmeyen nedenle çık yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, alevler kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçrama ihtimaline karşı tedbir alınıp, binalar boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, alevler yakında bulunan başka bir binaya da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.