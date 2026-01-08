Bursa'da Alkol Kontrolü Kaçış Hikayesi - Son Dakika
Bursa'da Alkol Kontrolü Kaçış Hikayesi

Bursa\'da Alkol Kontrolü Kaçış Hikayesi
08.01.2026 10:33
Bursa'da alkol kontrolü sırasında kamyonet sürücüsü otoparka kaçıp tuvaletini yapmaya çalıştı.

Bursa'da alkol uygulaması yapan trafik ekiplerini gören kamyonet sürücüsü, otoparka girerek saklandı. Polisi sabır sınavına sokan sürücü, alkolmetreye üflememek için "çişim var" diyerek arkasını döndü. Büyük bir sabır gösterip dakikalarca şahsın tuvaletini yapmasını bekleyen polis ekipleri sabır sınavını başarıyla tamamladı. Sonunda alkolmetreye üflemeye razı edilen sürücü 1.70 promil alkollü çıktı.

Bursa'nın farklı noktalarında alkol denetimi yapan ekipler, trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Ankara Yolu Caddesi'nde uygulama yapan ekipleri gören 34 YVB plakalı kamyonet sürücüsü Adem E. otoparka kaçtı.

"Tuvaletimi yapıyorum"

Otoparka kaçan kamyoneti gören polis ekibi, kamyonetin peşine düştü. Polisi karşısında alkolmetre ile gören sürücü "çişim var" diyerek arkasını döndü ve tuvaletini yapmaya başladı. Uzun süre sürücüyü bekleyen polis memuru, ehliyetini ibraz etmesini istedi. Bunun üzerine sürücü, "Ehliyet ve kimlik diğer araçta. Polis abi elinizi ayağınızı öpeyim. Siz bana dur demediniz. Bak, elini ayağını öpeyim" diyerek uzun süre dil döktü.

Aracın bağlandığını anlayınca dondu kaldı

Polis ekipleri ehliyet ibraz edemeyen sürücünün kullandığı kamyoneti trafikten men edip bağladı. Uzun süre alkolmetreyi üflememek için direnen sürücü, 1.70 promil alkollü çıktı.

Sürücüye, 11 bin lira para cezası kesilirken, aracı ise otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Olay

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
24 saat son dakika haber yayını
