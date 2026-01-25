Bursa\'da Askıda Kıyafet Hırsızlığı

BURSA'da 2 kadının mağaza önünde askıda duran kıyafetleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 2 kadın bir mağazanın önünde, kaldırımdaki askında duran kıyafetleri el çabukluğuyla çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşetler yanlarında da bir kız çocuğu bulunan kadınların, bakma bahanesiyle durdukları kıyafetleri askıdan alıp, ellerindeki poşetlerin arasına gizleyerek uzaklaştığı görüldü.