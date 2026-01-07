Bursa'da Barakada Yangın: Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

BURSA'da boş barakada çıkan yangında alevler, park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı. İtfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınan yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Bent Caddesi'ndeki boş bir barakada çıktı. Yaz aylarında manav olarak kullanılan, kışın kapalı olan barakadan yükselen alevler, önünde park halinde bulunan 46 ACH 048 plakalı minibüs ile hafif ticari araca sıçradı. Hafif ticari aracın sürücüsü alevleri görünce gelip aracını çekerken, minibüs alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka ve minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Memet Can yeşilbaş-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,