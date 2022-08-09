Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi - Son Dakika
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Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi

09.08.2022 10:21
Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi

Bursa'da bir otelin kapısına kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi. Bir anda sokağı istila eden arılar, vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Arıların istilası ise kameralara yansıdı. Otelin sahibi Hakan Pakkan, "Müşterilerle birlikte resepsiyonda duruyorduk. Bir anda arılar etrafımızı sardı. Bir anda ortalık karıştı ve herkes nereye koşturacağını bilemedi" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol mahallesinde bir otelin girişine bir anda kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi. Arıların sokakta uçuşması sonucu vatandaşlar panikle kaçarken, bazıları ise görüntü çekmeyi tercih etti. Diğer yandan yere konulan bir leğende ise petekten akan ballar ile arıların toplandığı görüldü.

ÖZEL KIYAFETLİ BELEDİYE EKİPLERİ ARILARI TOPLADI

Vatandaşlar belediye ekiplerinden de yardım isterken, bir süre sonra özel kıyafetli profesyonel bir arıcının gelmesiyle arılar kovana toplanarak götürüldü.

Arıların aynı sokakta bir kişiyi ısırdığı öğrenilirken, kovana toplanan arılar sebebiyle bölge sakinleri de rahat bir nefes aldı.

"HERKES NEREYE KOŞTURACAĞINI BİLEMEDİ"

Arıların istila ettiği otelin sahibi Hakan Pakkan, "Müşterilerle birlikte resepsiyonda duruyorduk. Bir anda arılar etrafımızı sardı. Bir anda ortalık karıştı ve herkes nereye koşturacağını bilemedi. Arı tecrübemizin olması sebebiyle hemen arıcı çağırıp kraliçe arıyla birlikte kovaya koyduk. Arılar 1 kişiyi soktu sadece, şu anlık herhangi bir sorun yok" dedi.

Bursa'da kraliçe arı ortalığı karıştırdı
Bursa'da kraliçe arı ortalığı karıştırdı
Bursa'da kraliçe arı ortalığı karıştırdı
Bursa'da kraliçe arı ortalığı karıştırdı
Bursa'da kraliçe arı ortalığı karıştırdı
Bursa'da kraliçe arı ortalığı karıştırdı
Bursa'da kraliçe arı ortalığı karıştırdı
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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi - Son Dakika
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