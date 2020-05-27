Bursa'da camiler cumaya hazır - Son Dakika

BURSA'da camiler, cuma günü cemaatle buluşmaya hazırlanırken, müftülük tarafından belirlenen camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden bu yana geçici olarak faaliyetlerine ara veren camiler 29 Mayıs Cuma günü, belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden ibadete açılacak. Bu tarihten itibaren öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağı camilerde gerekli adımlar atılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de müftülük tarafından belirlenen camilerde temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemlerini başlattı. Namazlar öncelikli olarak cami bahçeleri ve açık alanda kılınabilecek. Cuma namazı için de bütün hazırlıklar tamamlandı. Belirli noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirilirken, vatandaşlara tek kullanımlı seccade ve maske dağıtımı yapılacak.

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