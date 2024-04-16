İnegöl\'de Baraka Yangını: Can kaybı yaşanmadı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baraka alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılmaz hale geldi.

Yangın Fevziye mahallesinde Salih Aydın'a ait barakada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine gelen ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. Alevler ormanlık alana da sıçradı. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de ormana yayılan alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - BURSA