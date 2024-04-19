İnegöl'deki Sandalye Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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İnegöl'deki Sandalye Fabrikasında Yangın

İnegöl\'deki Sandalye Fabrikasında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sandalye fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çalışanların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

19.04.2024 10:41
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikası alevlere teslim oldu. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri ve çalışanlar seferber oldu.

Yangın, saat 09.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerine çalışanlarda yardımcı olurken, polis ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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