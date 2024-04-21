4 ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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4 ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kenan Az'a ait tavuğun 9 yumurtasından çıkan civcivlerden biri, 4 ayağı olduğu için görenleri hayrete düşürdü. Az ailesi ve mahalle sakinleri, bu olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

21.04.2024 15:02
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4 ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen 4 bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl'ün kırsal Çitli mahallesinde ikamet eden Kenan Az(27)'a ait tavuk 9 yumurta üzerine yattı. 20 gün sonra bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı. 9 civcivden biri ise bambaşkaydı. Yumurtadan çıkan civcivlerden birinin ise 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şok yaşadı. Yürümekte zorluk çeken civciv, Az ailesinin ve mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce rabbim neler yaratıyor" dedi.

4 ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 4 ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

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