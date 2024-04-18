Bursa'da facia ucuz atlatıldı: Freni boşalan kamyon eve girdi - Son Dakika
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Bursa'da facia ucuz atlatıldı: Freni boşalan kamyon eve girdi

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Bursa'da freni boşalan kamyon önce elektrik direğine çarptı ardından eve girdi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ARJ 236 plakalı kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti. Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. Freni patlayan kamyon vinç ile girdiği evden çıkarıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

18.04.2024 09:49
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Bursa'da facia ucuz atlatıldı: Freni boşalan kamyon eve girdi

BURSA - Bursa'da freni boşalan kamyon önce elektrik direğine çarptı ardından eve girdi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ARJ 236 plakalı kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti. Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. Freni patlayan kamyon vinç ile girdiği evden çıkarıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da facia ucuz atlatıldı: Freni boşalan kamyon eve girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da facia ucuz atlatıldı: Freni boşalan kamyon eve girdi - Son Dakika

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