Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde - Son Dakika
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Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde

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Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler\'in sevgilisi tribünde
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Arda Güler'in kız arkadaşı Duru Nayman, Atletico Madrid-Real Madrid derbisini Metropolitano Stadyumu'ndan takip etti. Nayman'ın tribündeki görüntüleri dikkat çekerken, Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 54 dakika sahada kaldı.

LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 2-1 kazandı.

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Duru Nayman da tribünden izledi. Nayman'ın maç sırasında çekilen görüntüleri kameralara yansırken, genç ismin karşılaşmayı dikkatle takip ettiği görüldü.

ARDA 54 DAKİKA OYNADI

Derbide ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Real Madrid'in 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler'in oyundan alınması da maçın ardından tartışılan konular arasında yer aldı.

Atletico MadridReal MadridDuru NaymanArda GülerSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde - Son Dakika
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