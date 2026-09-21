Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler\'in sevgilisi tribünde

Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribündeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler'in kız arkadaşı Duru Nayman, Atletico Madrid-Real Madrid derbisini Metropolitano Stadyumu'ndan takip etti. Nayman'ın tribündeki görüntüleri dikkat çekerken, Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 54 dakika sahada kaldı.
LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 2-1 kazandı.
MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Duru Nayman da tribünden izledi. Nayman'ın maç sırasında çekilen görüntüleri kameralara yansırken, genç ismin karşılaşmayı dikkatle takip ettiği görüldü.
ARDA 54 DAKİKA OYNADI
Derbide ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Real Madrid'in 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler'in oyundan alınması da maçın ardından tartışılan konular arasında yer aldı.
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