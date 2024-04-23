Bursa'da markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti: Şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti: Şüpheli İstanbul'da yakalandı

Bursa\'da markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti: Şüpheli İstanbul\'da yakalandı

Bursa'da dün akşam saatlerinde markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti. Yaşanan tartışmayı ayıran 62 yaşındaki kişinin kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli Bursa'dan otobüse binerek İstanbul'a kaçarken Bursa polisi şüpheliyi yakalayarak Bursa'ya getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.04.2024 20:39
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Bursa'da markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti : Şüpheli İstanbul'da yakalandı

Bursa'dan otobüsle kaçtı, Bursa polisi yakalayıp getirdi

BURSA - Bursa'da dün akşam saatlerinde marketten yaşanan cinayetin sebebi şoke etti. Yaşanan tartışmayı ayıran 62 yaşındaki kişinin kalbinden bıçaklanması sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Bursa'dan otobüse binerek İstanbul'a kaçarken Bursa polisi şüpheliyi yakalayarak Bursa'ya getirdi.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan kişi, Ö.Z.'ye "hırsızlık yapıyorsun" dedi. Bunun üzerine markette çalışan kişi ile Ö.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araya Ramazan Yılmaz girdi. Olayla ilgisi olmayan Yılmaz, tarafları ayırırken Ö.Z.'nin yanında bulunduğu bıçak ile kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otobüsle İstanbul'a kaçtı, Bursa polisi yakalayarak geri getirdi

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ö.Z.'nin otobüs ile İstanbul'a gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak Bursa'ya getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti: Şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti: Şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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