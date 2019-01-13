Son Dakika Haberleri: Bursa'da Çay Taştı, Tarım Alanları Su Altında Kaldı

Bursa'da Çay Taştı, Tarım Alanları Su Altında Kaldı

42 dakika önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle ekili tarım alanları su altında kaldı.

Bursa'da Çay Taştı, Tarım Alanları Su Altında Kaldı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle ekili tarım alanları su altında kaldı.

Kentte son 24 saattir aralıksız devam eden yağışlar, Mustafakemalpaşa ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sebebiyle Susurluk Çayı'nın taşması sonucu, kırsal Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay ve Ovaesemen mahallelerinde buğday ekili alanlar sular altında kaldı. Yağışların durup, selin çekilmesinin ardından bölgede zarar tespit çalışmaları yapılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Susurluk, Mustafakemalpaşa, Güncel
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