Bursa\'da Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali Karagül idaresindeki 10 ZB 219 plakalı otomobil, Kocasu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının kırıklarının bulunduğunu öğrenildi.
